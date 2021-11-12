Скандал в украинском спорте: семь игроков покинули расположение сборной Украины, их заменят россияне

Борис Колесников отозвал своих игроков

Семь хоккеистов "Донбасса" и "Краматорска" в четверг покинули расположение сборной Украины, которая готовится стартовать на турнире Ice Hockey Challenge в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Sport Arena, речь идет о Филиппе Пангелове-Юлдашеве, Викторе Захарове, Илье Коренчуке, Виталии Андрийкиве, Александре Пересунько и Викторе Таране. Такое решение принял владелец клубов Борис Колесников, который находится в конфликте с тренерским штабом.

Вместо них в сборную вызваны игроки с российскими паспортами, но которые имеют украинские корни. Речь идет о Егоре Мажухе, Михаиле Рыбалко, Андрее Алексееве, Егоре Кузьменко, Антоне Рубане, Александре Павленко и Андрее Смирнове.

Нападающий Виталий Лялька, который также представлял "Донбасс", принял решение разорвать контракт с клубом и остаться в расположении сборной Украины.

Свой первый матч на турнире украинцы сыграют в пятницу против Италии, начало — в 16.00.

Как ранее сообщал "Телеграф", футболист Руслан Малиновский прокомментировал конфликт с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым.