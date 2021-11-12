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Скандал в українському спорті: семеро гравців залишили розташування збірної України, їх замінять росіяни

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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До збірної викликані гравці "Сокола" Новина оновлена 12 листопада 2021, 13:06
До збірної викликані гравці "Сокола"

Борис Колесніков відкликав своїх гравців

Сім хокеїстів "Донбасу" та "Краматорська" в четвер залишили розташування збірної України, яка готується стартувати на турнірі Ice Hockey Challenge у столиці Угорщини Будапешті.

Як повідомляє Sport Arena, йдеться про Філіпа Пангелова-Юлдашева, Віктора Захарова, Іллю Коренчука, Віталія Андрійківа, Олександра Пересунько та Віктора Тарана. Таке рішення ухвалив власник клубів Борис Колесніков, який перебуває у конфлікті з тренерським штабом.

Замість них у збірну викликані гравці з російськими паспортами, але які мають українське коріння. Йдеться про Єгора Мажуха, Михайла Рибалка, Андрія Олексієва, Єгора Кузьменка, Антона Рубана, Олександра Павленка та Андрія Смирнова.

Нападник Віталій Лялька, який також представляв "Донбас", ухвалив рішення розірвати контракт із клубом та залишитися у розташуванні збірної України.

Свій перший матч на турнірі українці зіграють у п’ятницю проти Італії, початок о 16.00.

Як раніше повідомляв "Телеграф", футболіст Руслан Малиновський прокоментував конфлікт із головним тренером збірної України Олександром Петраковим.

Теги:
#Борис Колесніков #ХК Донбас #Збірна України з хокею
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