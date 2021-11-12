Милевский вспомнил, как нарушал режим во время карьеры в России (видео)

Если верить игроку, веселые были времена.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу" рассказал, как прошла его российская часть карьеры. На протяжении одного сезона форвард защищал цвета клуба "Тосно" из Ленинградской области.

"Были времена, когда люди и пили и играли. Что было в "Тосно"? Тоже пили. Но мы же задачи решали. Выиграли Кубок России, вышли в вышку (на то время "Тосно" выступал во втором по силе дивизионе чемпионата России. — прим. "Телеграф"). Мы все сделали для клуба", — заявил Милевский.

После победы в Кубке России в 2018 году клуб прекратил свое существование, а сам Милевский в брестское "Динамо".

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Летом 2021 года Артем Милевский принял решение завершить профессиональную карьеру.

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" клуб устроил проводы своему бывшему игроку, и Милевский со слезами на глазах попрощался с любимыми болельщиками. Сейчас бывший игрок развивается как блогер, создав собственный ютуб-канал.