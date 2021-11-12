Мілевський згадав, як порушував режим під час кар’єри у Росії (відео)

Якщо вірити гравцеві, то веселі були часи.

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський в ефірі ютуб-каналу "Коммент.Шоу" розповів, як пройшла його російська частина кар’єри. Протягом одного сезону форвард захищав кольори клубу "Тосно" із Ленінградської області.

"Були часи, коли люди і пили і грали. Що було в "Тосно"? Теж пили. Але ми ж завдання вирішували. Виграли Кубок Росії, вийшли у вишку ( на той час "Тосно" виступав у другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії). — Прим. "Телеграф" ). Ми все зробили для клубу", — заявив Мілевський.

Після перемоги у Кубку Росії у 2018 році клуб припинив своє існування, а сам Мілевський у брестське "Динамо".

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Влітку 2021 року Артем Мілевський вирішив завершити професійну кар’єру.

У Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" клуб влаштував проводи своєму колишньому гравцю, і Мілевський зі сльозами на очах попрощався з улюбленими вболівальниками. Наразі колишній гравець розвивається як блогер, створивши власний ютуб-канал.