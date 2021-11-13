Владимир Зеленский выступал на дне рождения жены футболиста сборной Украины (видео)

Когда точно это было, неизвестно

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш в беседе с журналистом Игорем Бурбасом на его ютуб-канале рассказал, как однажды на дне рождения его жены Снежаны.

"Раньше мы часто бывали на концертах "Вечерного квартала". Да, можно сказать, что их юмор мне нравился. Но потом ушел Владимир Зеленский — и все. Выступал ли он на дне рождения Инны? Вот это вы вспомнили, конечно. Да, было дело. Сколько заплатили? Нормально, но он там не так и долго выступал. До 12 посидели — и все, потому что у нас режим был. Даже Игорь Суркис удивился, что мы так рано закончили. Зеленский шутил на тему семьи и футбола. Посмеялись, посидели. Поддерживаю ли сейчас связь с Зеленским? Нет, конечно", — сказал Гармаш.

Хочешь узнать больше об украинском спорте? Подписывайся на наш-телеграм канал, там все оперативно и по сути.

Как ранее сообщал "Телеграф", партнер Гармаша пошутил над ролью игрока в киевском "Динамо" и сравнил его с ведущими форвардами клуба. В нынешнем сезоне Гармаш второй бомбардир команды в сезоне УПЛ.