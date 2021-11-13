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Володимир Зеленський виступав на дні народження дружини футболіста збірної України (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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До президентства Зеленський часто виступав на корпоративах Новина оновлена 13 листопада 2021, 12:33
До президентства Зеленський часто виступав на корпоративах

Коли точно це було, невідомо

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Денис Гармаш у розмові з журналістом Ігорем Бурбасом на його ютуб-каналі розповів, як одного разу на дні народження його дружини Сніжани.

"Раніше ми часто бували на концертах "Вечірнього кварталу". Так, можна сказати, що їхній гумор мені подобався. Але потім пішов Володимир Зеленський — і все. Чи виступав він на дні народження Інни? Ось це ви згадали, звісно. Так, було справа.Скільки заплатили?Нормально, але він там не так і довго виступав.До 12 посиділи — і все, тому що у нас режим був.Навіть Ігор Суркіс здивувався,що ми так рано закінчили.Зеленський жартував на тему сім’ї та футболу., посиділи. Чи підтримую зараз зв’язок із Зеленським? Ні, звичайно", — сказав Гармаш.

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Як раніше повідомляв "Телеграф", партнер Гармаша пожартував з ролі гравця в київському "Динамо" і порівняв його з провідними форвардами клубу. Нинішнього сезону Гармаш другий бомбардир команди у сезоні УПЛ.

Теги:
#Денис Гармаш #Володимир Зеленський #ФК Динамо (Київ)
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