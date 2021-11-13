Укр

Легкоатлетка Левченко в коротких розовых шортах пожелала всем хорошей субботы (фото)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Юлия Левченко продолжает радовать красивыми фото Новость обновлена 13 ноября 2021, 16:27
Юлия Левченко продолжает радовать красивыми фото

Украинка опять радует пользователей Сети.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

Вероятно, спортсменка сейчас находится на учебно-тренировочных сборах, где продолжает подготовку к зимнему сезону. Юлия с широкой улыбкой пожелала своим читателям хороших выходных.

"Счастливой субботы", — подписала публикацию Левченко.

Публикация за час собрала практически пять тысяч отметок нравится.

В комментариях читатели восхищаются украинской спортсменкой, называя ее "невероятной" и поражаясь ее "чудесной улыбкой на всех фото".

Хочешь узнать больше об украинском спорте? Подписывайся на наш-телеграм канал, там все оперативно и по сути.

Юлия Левченко регулярно радует читателей своими яркими фото в социльных сетях.

23-летняя Левченко — олимпийская чемпионка-2014 среди юношей в прыжках в высоту. Самым высоким достижением Левченко на взрослом уровне является серебро на чемпионате мира-2017 года. Украинка также дважды представляла страну на взрослых Олимпиадах, однако оба раза осталась без медалей.

Теги:
#Легкая атлетика #Девушки #Юлия Левченко
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
Украина
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Категория
Андрей Бублик
"Очередной кризис не стал для нас шоком, украинский бизнес трудно удивить", - Андрей Бублик, Кока-Кола Украина
Дата публикации
Категория
Остатки машины после взрыва
Нужна помощь: украинцы собирают средства для семей погибших на Донбассе десантников
Дата публикации
Категория
На границе Польши уже фиксируют первые заморозки
Часть гибридной войны Путина: в Украине нашли виновного в кризисе на границе Беларуси
Дата публикации
Категория
Украинцам предлагают несколько способов записаться на прививку от COVID-19
Запись на вакцинацию от коронавируса в Украине: как и где это сделать