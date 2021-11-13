Легкоатлетка Левченко в коротких розовых шортах пожелала всем хорошей субботы (фото)
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Украинка опять радует пользователей Сети.
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.
Вероятно, спортсменка сейчас находится на учебно-тренировочных сборах, где продолжает подготовку к зимнему сезону. Юлия с широкой улыбкой пожелала своим читателям хороших выходных.
"Счастливой субботы", — подписала публикацию Левченко.
Публикация за час собрала практически пять тысяч отметок нравится.
В комментариях читатели восхищаются украинской спортсменкой, называя ее "невероятной" и поражаясь ее "чудесной улыбкой на всех фото".
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Юлия Левченко регулярно радует читателей своими яркими фото в социльных сетях.
23-летняя Левченко — олимпийская чемпионка-2014 среди юношей в прыжках в высоту. Самым высоким достижением Левченко на взрослом уровне является серебро на чемпионате мира-2017 года. Украинка также дважды представляла страну на взрослых Олимпиадах, однако оба раза осталась без медалей.
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