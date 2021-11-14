Укр

В сборной Украины не будет футболистов из России: озвучена позиция Петракова (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Петраков Новость обновлена 14 ноября 2021, 12:59
Александр Петраков

У наставника команды четкая позиция в этом вопросе.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова касательно украинских футболистов, выступающих в России. 

Комментарий Павелко доступен на YouTube-канале Радио НВ.

Во время интервью президент УАФ рассказал, что Петраков стал первым тренером сборной Украины, который заявил, что не будет брать в команду выступающих в РФ украинцев из-за войны на Донбассе, пока другие тренеры ранее лишь отмалчивались по этому вопросу. Кроме того, функционер отметил, что ситуация не поменяется в ближайшее время и в сборную Петракова дорога таким украинским футболистам закрыта.

"Он своим примером пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России, который уехали туда на заработки. Петраков в первый день очень четко ответил об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал, у нас не было беседы на эту тему. Это его жизненная позиция, мне она импонирует. Он четко дал понять, что чувствует ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней потеряно, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придет мысль пригласить футболистов из России – это его четкая позиция", – заявил Павелко.

Добавим, что тренерское кресло под Александром Петраковым заметно пошатнулось, ведь сборная Украины рискует не пройти во второй раунд квалификации на чемпионат мира-2022. Уже 16 ноября наша команда проведет поединок против Боснии и Герцеговины, и даже победа не гарантирует "Желто-синим" успеха в отборе.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Андрей Павелко #Александр Петраков
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