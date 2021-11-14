Рус

У збірній України не буде футболістів з Росії: озвучена позиція Петракова (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
118
Олександр Петраков Новина оновлена 14 листопада 2021, 12:59
Олександр Петраков

У наставника команди чітка позиція щодо цього питання.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів про позицію виконувача обов’язків головного тренера збірної України Олександра Петракова щодо українських футболістів, який виступають в Росії.

Коментар Павелко доступний на YouTube-каналі Радіо НВ.

Під час інтерв’ю президент УАФ розповів, що Петраков став першим тренером збірної України, який заявив, що не братиме до команди українців, які грають у російській першості, через війну на Донбасі, поки інші тренери раніше лише відмовчувалися з цього питання. Крім того, функціонер зазначив, що ситуація не зміниться найближчим часом і до збірної Петракова дорога таким українським футболістам закрита.

"Він своїм прикладом прийшов і чітко розставив акценти. У нас тренери раніше боялися висловитись, чому вони не запрошують гравців із Росії, які поїхали туди на заробітки. Петраков у перший день дуже чітко відповів про це, і ніхто його не готував до цього, ніхто не підштовхував, у нас не було розмови на цю тему, це його життєва позиція, мені вона імпонує, він чітко дав зрозуміти, що відчуває той біль, який бачить у нашій країні. У нього не має навіть думки запросити футболістів із Росії – це його чітка позиція", – заявив Павелко.

Додамо, що тренерське крісло під Олександром Петраковим помітно похитнулося, адже збірна України ризикує не пройти до другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Вже 16 листопада наша команда проведе поєдинок проти Боснії та Герцеговини, і навіть перемога не гарантує "Жовто-синім" успіху у відборі.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Андрій Павелко #Олександр Петраков
Ігор Кондратюк
Інтерв'ю
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Категорія
Цінники на продукти зміняться вже у листопаді
В Україні подорожчають яйця та картопля: коли і на скільки
Дата публікації
Категорія
Андрій Римарук розповів про свій досвід перебування поблизу Станиці Луганської
Найважча ділянка фронту: розвідник розкрив деталі загибелі десантників на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Рівень госпіталізацій через ковід в Україні знову виріс
Вмирають менше, але госпіталізують частіше: свіжа статистика COVID-19 на 14 листопада
Дата публікації
Категорія
Позначку внесуть до 12 графи документа
У правах водія з’являться нові позначки: що означає код "78"