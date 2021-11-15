Укр

Сын Суркиса претендует на "Золотой мяч"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Анатолий Демьяненко и Вячеслав Суркис Новость обновлена 15 ноября 2021, 09:52
Анатолий Демьяненко и Вячеслав Суркис

Юный вратарь претендует на индивидуальную награду в Украине.

Вячеслав Суркис, вратарь юношеской команды "Динамо", сын президента киевского клуба Игоря Суркиса, попал в число претендентов на "Золотой мяч" от Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что Вячеслав, который выступает в категории U-15 находится в списке из 9 претендентов защитного плана на награду в этой возрастной группе. Молодой страж ворот прославился благодаря невероятным сериям пенальти в прошлом сезоне. В финальном турнире юношеского чемпионата Украины ДЮФЛУ голкипер помог своей команде одолеть "Шахтер", а затем и "Днепр".

ДЮФЛУ распределяет "Золотые мячи" лиги в каждой возрастной группе, в которых проводится чемпионат под ее эгидой (U-14 — U-19). Организация выдает награду игрокам оборонительного и атакующего плана отдельно. Кроме того, есть приз и для тренеров.

Претенденты на "Золотой мяч" в категории U-15 защитного плана:

  • Вячеслав Суркис ("Динамо")
  • Марк Кисиль ("Шахтер")
  • Данил Гаража (ДАФ Днепр)
  • Артур Бакай ("Шахтар")
  • Кирилл Дегтярь ("УФК-Металл")
  • Демьян Третьяк (ДАФ Днепр)
  • Никита Гудименко ("Локомотив" Киев)
  • Тарас Голобородько (ДЮФШ "Ворскла")
  • Руслан Нестеренко ("Динамо")

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-тренер киевского "Динамо" Семин отреагировал на поражение сборной России от Хорватии (1:0) в отборе на ЧМ-2022.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев)
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