Сын Суркиса претендует на "Золотой мяч"

Юный вратарь претендует на индивидуальную награду в Украине.

Вячеслав Суркис, вратарь юношеской команды "Динамо", сын президента киевского клуба Игоря Суркиса, попал в число претендентов на "Золотой мяч" от Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что Вячеслав, который выступает в категории U-15 находится в списке из 9 претендентов защитного плана на награду в этой возрастной группе. Молодой страж ворот прославился благодаря невероятным сериям пенальти в прошлом сезоне. В финальном турнире юношеского чемпионата Украины ДЮФЛУ голкипер помог своей команде одолеть "Шахтер", а затем и "Днепр".

ДЮФЛУ распределяет "Золотые мячи" лиги в каждой возрастной группе, в которых проводится чемпионат под ее эгидой (U-14 — U-19). Организация выдает награду игрокам оборонительного и атакующего плана отдельно. Кроме того, есть приз и для тренеров.

Претенденты на "Золотой мяч" в категории U-15 защитного плана:

Вячеслав Суркис ("Динамо")

Марк Кисиль ("Шахтер")

Данил Гаража (ДАФ Днепр)

Артур Бакай ("Шахтар")

Кирилл Дегтярь ("УФК-Металл")

Демьян Третьяк (ДАФ Днепр)

Никита Гудименко ("Локомотив" Киев)

Тарас Голобородько (ДЮФШ "Ворскла")

Руслан Нестеренко ("Динамо")

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