Сын Суркиса претендует на "Золотой мяч"
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Юный вратарь претендует на индивидуальную награду в Украине.
Вячеслав Суркис, вратарь юношеской команды "Динамо", сын президента киевского клуба Игоря Суркиса, попал в число претендентов на "Золотой мяч" от Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ).
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Сообщается, что Вячеслав, который выступает в категории U-15 находится в списке из 9 претендентов защитного плана на награду в этой возрастной группе. Молодой страж ворот прославился благодаря невероятным сериям пенальти в прошлом сезоне. В финальном турнире юношеского чемпионата Украины ДЮФЛУ голкипер помог своей команде одолеть "Шахтер", а затем и "Днепр".
ДЮФЛУ распределяет "Золотые мячи" лиги в каждой возрастной группе, в которых проводится чемпионат под ее эгидой (U-14 — U-19). Организация выдает награду игрокам оборонительного и атакующего плана отдельно. Кроме того, есть приз и для тренеров.
Претенденты на "Золотой мяч" в категории U-15 защитного плана:
- Вячеслав Суркис ("Динамо")
- Марк Кисиль ("Шахтер")
- Данил Гаража (ДАФ Днепр)
- Артур Бакай ("Шахтар")
- Кирилл Дегтярь ("УФК-Металл")
- Демьян Третьяк (ДАФ Днепр)
- Никита Гудименко ("Локомотив" Киев)
- Тарас Голобородько (ДЮФШ "Ворскла")
- Руслан Нестеренко ("Динамо")
Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-тренер киевского "Динамо" Семин отреагировал на поражение сборной России от Хорватии (1:0) в отборе на ЧМ-2022.
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