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Син Суркіса претендує на "Золотий м’яч"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анатолій Дем’яненко та В’ячеслав Суркіс Новина оновлена 15 листопада 2021, 09:52
Анатолій Дем’яненко та В’ячеслав Суркіс

Юний воротар претендує на індивідуальну нагороду в Україні.

В’ячеслав Суркіс, воротар юнацької команди "Динамо", син президента київського клубу Ігоря Суркіса, потрапив до числа претендентів на "Золотий м’яч" від Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛУ).

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Повідомляється, що В’ячеслав, який виступає у категорії U-15, перебуває у списку з 9 претендентів захисного плану на нагороду у цій віковій групі. Молодий страж воріт прославився завдяки неймовірним серіям пенальті минулого сезону. У фінальному турнірі юнацького чемпіонату України ДЮФЛУ голкіпер допоміг своїй команді здолати "Шахтар", а потім і "ДАФ Дніпро".

ДЮФЛУ розподіляє "Золоті м’ячі" ліги у кожній віковій групі, в яких проводиться чемпіонат під її егідою (U-14 — U-19). Організація видає нагороду гравцям оборонного та атакувального плану окремо. Крім того, є приз для тренерів.

Претенденти на "Золотий м’яч" у категорії U-15 захисного плану:

  • В’ячеслав Суркіс ("Динамо")
  • Марк Кисіль ("Шахтар")
  • Данило Гаража (ДАФ Дніпро)
  • Артур Бакай ("Шахтар")
  • Кирило Дігтярь ("УФК-Метал")
  • Дем’ян Третьяк (ДАФ Дніпро)
  • Микита Гудименко ("Локомотив" Київ)
  • Тарас Голобородько (ДЮФШ "Ворскла")
  • Руслан Нестеренко ("Динамо")

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс-тренер київського "Динамо" Сьомін відреагував на поразку збірної Росії від Хорватії (1:0) у відборі на ЧС-2022.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ)
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