Син Суркіса претендує на "Золотий м’яч"

Юний воротар претендує на індивідуальну нагороду в Україні.

В’ячеслав Суркіс, воротар юнацької команди "Динамо", син президента київського клубу Ігоря Суркіса, потрапив до числа претендентів на "Золотий м’яч" від Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛУ).

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Повідомляється, що В’ячеслав, який виступає у категорії U-15, перебуває у списку з 9 претендентів захисного плану на нагороду у цій віковій групі. Молодий страж воріт прославився завдяки неймовірним серіям пенальті минулого сезону. У фінальному турнірі юнацького чемпіонату України ДЮФЛУ голкіпер допоміг своїй команді здолати "Шахтар", а потім і "ДАФ Дніпро".

ДЮФЛУ розподіляє "Золоті м’ячі" ліги у кожній віковій групі, в яких проводиться чемпіонат під її егідою (U-14 — U-19). Організація видає нагороду гравцям оборонного та атакувального плану окремо. Крім того, є приз для тренерів.

Претенденти на "Золотий м’яч" у категорії U-15 захисного плану:

В’ячеслав Суркіс ("Динамо")

Марк Кисіль ("Шахтар")

Данило Гаража (ДАФ Дніпро)

Артур Бакай ("Шахтар")

Кирило Дігтярь ("УФК-Метал")

Дем’ян Третьяк (ДАФ Дніпро)

Микита Гудименко ("Локомотив" Київ)

Тарас Голобородько (ДЮФШ "Ворскла")

Руслан Нестеренко ("Динамо")

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