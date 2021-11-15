Украинский чемпион ярко станцевал гопак после очередной победы (видео)

На мажорной ноте завершились соревнования для украинских спортсменов.

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат мира среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо. В последний соревновательный день украинец Владислав Руднев стал четырехкратным чемпионом мира.

Об этом сообщает Федерация самбо Украины на своем официальном сайте

Руднев добыл победу в весовой категории до 79 кг в дисциплине боевое самбо. После своей победы Владислав исполнил украинский народный танец — гопак. Получилось эффектно.

Видео танца Руднева доступно в сети:

Кроме того, на честь нашего чемпиона в Ташкенте прозвучал гимн Украины:

Добавим, что еще одну золотую награду с Ташкента увезет Юлия Гребеножко, которая триумфовала в весовой категории до 65 кг. Примечательно, что на этом чемпионате мира украинцы завоевали 8 наград (2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые). Украинские женщины заняли третье место в общем медальном зачете, а сборная Украины завоевала 3-ю позицию в боевом разделе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская медалистка Олимпийских игр в Токио живет в частном доме и разводит кур.