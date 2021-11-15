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Український чемпіон яскраво станцював гопак після чергової перемоги (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Руднєв Новина оновлена 15 листопада 2021, 11:10
Сергій Руднєв

На мажорній ноті завершились змагання для українських спортсменів.

У Ташкенті (Узбекистан) завершився чемпіонат світу серед чоловіків і жінок зі спортивного та бойового самбо. В останній день змагання українець Владислав Руднєв став чотириразовим чемпіоном світу.

Про це повідомляє Федерація самбо України на своєму офіційному сайті.

Руднєв здобув перемогу у ваговій категорії до 79 кг у дисципліні бойове самбо. Після перемоги Владислав виконав український народний танець — гопак. Вийшло ефектно.

Відео танцю Руднєва доступне в мережі:

Крім того, на честь нашого чемпіона у Ташкенті прозвучав гімн України:

Додамо, що ще одну золоту нагороду з Ташкента відвезе Юлія Гребеніжко, яка тріумфувала у ваговій категорії до 65 кг. Примітно, що на цьому чемпіонаті світу українці здобули 8 нагород (2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові). Українські жінки посіли третє місце у загальному медальному заліку, а збірна України виборола 3-у позицію у бойовому розділі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська медалістка Олімпійських ігор у Токіо живе у приватному будинку та розводить курей.

Теги:
#Самбо #Гопак
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