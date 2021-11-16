Школьный дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу (фото, видео)

Вся Украина собирала деньги на поездку.

Украинец Игорь Евтушенко на своей странице в фейсбуке сообщил, что стал чемпионом мира по джиу-джитсу.

История 49-летнего херсонского дворника по-своему уникальна. Евтушенко на своей странице в фейсбуке написал, что собирает деньги на поездку в Объединенные Арабские Эмираты и взнос за участие в турнире. Часть суммы собрали подписчики спортсмена и неравнодушные пользователи соцсети, остальное добавила одна из промоутерских компаний.

Как итог, Евтушенко смог улететь в Эмираты, оплатить все расходы, а также стать чемпионом мира в возрастной категории старше 45 лет.

"Я — чемпион мира. Подробности и все остальное позже, слов нет переполняют эмоции", — подписал публикацию Евтушенко.

На данный момент соцсети спортсмена забиты поздравлениями с таким солидным достижением.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, в финале одержав победу над российским спортсменом. Для Захареева это первая медаль на взрослом уровне. Счет по итогам пяти раундов была 5:0 в пользу украинца.