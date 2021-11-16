Школьный дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу (фото, видео)
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Вся Украина собирала деньги на поездку.
Украинец Игорь Евтушенко на своей странице в фейсбуке сообщил, что стал чемпионом мира по джиу-джитсу.
История 49-летнего херсонского дворника по-своему уникальна. Евтушенко на своей странице в фейсбуке написал, что собирает деньги на поездку в Объединенные Арабские Эмираты и взнос за участие в турнире. Часть суммы собрали подписчики спортсмена и неравнодушные пользователи соцсети, остальное добавила одна из промоутерских компаний.
Как итог, Евтушенко смог улететь в Эмираты, оплатить все расходы, а также стать чемпионом мира в возрастной категории старше 45 лет.
"Я — чемпион мира. Подробности и все остальное позже, слов нет переполняют эмоции", — подписал публикацию Евтушенко.
На данный момент соцсети спортсмена забиты поздравлениями с таким солидным достижением.
Как ранее сообщал "Телеграф", украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, в финале одержав победу над российским спортсменом. Для Захареева это первая медаль на взрослом уровне. Счет по итогам пяти раундов была 5:0 в пользу украинца.
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