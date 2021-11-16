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Шкільний двірник із Херсона став чемпіоном світу з джиу-джитсу (фото)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ігор Євтушенко після перемоги на турнірі Новина оновлена 16 листопада 2021, 08:21
Ігор Євтушенко після перемоги на турнірі

Вся Україна збирала гроші на подорож.

Українець Ігор Євтушенко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що став чемпіоном світу з джиу-джитсу.

Історія 49-річного херсонського двірника унікальна. Євтушенко на своїй сторінці у фейсбуці написав, що збирає гроші на поїздку до Об’єднаних Арабських Еміратів та внесок за участь у турнірі. Частину суми зібрали підписники спортсмена та небайдужі користувачі соцмережі, решту додала одна із промоутерських компаній.

Як підсумок, Євтушенко зміг відлетіти до Еміратів на турнір, сплатити всі витрати, а також стати чемпіоном світу у віковій категорії віком від 45 років.

"Я — чемпіон світу. Подробиці та все інше пізніше, слів немає переповнюють емоції", — підписав публікацію Євтушенко.

На даний момент соцмережі спортсмена забиті привітаннями із таким солідним досягненням.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, у фіналі здобувши перемогу над російським спортсменом. Для Захарєєва це перша медаль на дорослому рівні. Рахунок за підсумками п’яти раундів був 5:0 на користь українця.

Теги:
#Спорт #Херсон #Джиу джитсу
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