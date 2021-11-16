Укр

66 пенальти и VAR на мобильный телефон: в Нидерландах устроили максимально сумасшедший футбольный матч

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Решающий пенальти в матче "Зютфен" - "Спарта Энсхед" Новость обновлена 16 ноября 2021, 18:08
Решающий пенальти в матче "Зютфен" - "Спарта Энсхед"

Невероятный футбольный матч состоялся в Нидерландах.

В кубковом поединке юношеских футбольных команд "Зютфен" и "Спарта Энсхеде" для определения победителя понадобилась серия пенальти, которая состояла из 66 ударов.

Победный выстрел на своей страничке в Twitter опубликовала пресс-служба ФК "Зютфен".

Команды U-17 завершили поединок ничьей 2:2, но затем на поле произошло настоящее безумие. Целых 66 ударов в серии послематчевых пенальти понадобилось, чтобы определить победителя. Примечательно, что 65-й удар в исполнении игрока "Спарты Энсхеде" поначалу был засчитан как гол, однако рефери после просмотра видеоповтора (вместо VAR был использован мобильный телефон линейного рефери) отменил взятие ворот и серия 11-метровых продолжилась. Как оказалось, вмешательство "VAR" помогло завершить матч, ведь уже следующий удар стал победным.

Видео решающего удара доступно в сети:

В итоге матч завершился со счетом 26-25 в пользу "Зютфена". Тренер гостевой команды даже пошутил, что серия пенальти длилась как весь второй тайм.

Ранее "Телеграф" сообщал о шикарном взятии ворот в Британии.

Теги:
#Футбол #Пенальти #VAR
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