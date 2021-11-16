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66 пенальті та VAR на мобільний телефон: у Нідерландах влаштували максимально божевільний футбольний матч

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Вирішальний пенальті у матчі "Зютфен" — "Спарта Енсхед" Новина оновлена 16 листопада 2021, 18:08
Вирішальний пенальті у матчі "Зютфен" — "Спарта Енсхед"

Неймовірний футбольний матч відбувся у Нідерландах.

У кубковому поєдинку юнацьких футбольних команд "Зютфен" та "Спарта Енсхеде" для визначення переможця знадобилася серія пенальті, яка налічувала 66 ударів.

Переможний постріл на своїй сторінці у Twitter опублікувала пресслужба ФК "Зютфен".

Команди U-17 завершили поєдинок нічиєю 2:2, але потім на полі відбулося справжнє божевілля. Цілих 66 ударів у серії післяматчевих пенальті знадобилося, щоб визначити переможця. Примітно, що 65-й удар у виконанні гравця "Спарти Енсхеде" спочатку був зарахований як гол, проте рефері після перегляду відеоповтору (замість VAR використали мобільний телефон лінійного рефері) скасував взяття воріт і серія 11-метрових продовжилася. Як виявилося, втручання "VAR" допомогло завершити матч, адже вже наступний удар став переможним.

Відео вирішального удару доступне в мережі:

У підсумку матч завершився з рахунком 26-25 на користь "Зютфена". Тренер гостьової команди навіть пожартував, що серія пенальті тривала як весь другий тайм.

Раніше "Телеграф" повідомляв про шикарне взяття воріт у Британії.

Теги:
#Футбол #Пенальті #VAR
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