66 пенальті та VAR на мобільний телефон: у Нідерландах влаштували максимально божевільний футбольний матч

Неймовірний футбольний матч відбувся у Нідерландах.

У кубковому поєдинку юнацьких футбольних команд "Зютфен" та "Спарта Енсхеде" для визначення переможця знадобилася серія пенальті, яка налічувала 66 ударів.

Переможний постріл на своїй сторінці у Twitter опублікувала пресслужба ФК "Зютфен".

Команди U-17 завершили поєдинок нічиєю 2:2, але потім на полі відбулося справжнє божевілля. Цілих 66 ударів у серії післяматчевих пенальті знадобилося, щоб визначити переможця. Примітно, що 65-й удар у виконанні гравця "Спарти Енсхеде" спочатку був зарахований як гол, проте рефері після перегляду відеоповтору (замість VAR використали мобільний телефон лінійного рефері) скасував взяття воріт і серія 11-метрових продовжилася. Як виявилося, втручання "VAR" допомогло завершити матч, адже вже наступний удар став переможним.

Відео вирішального удару доступне в мережі:

У підсумку матч завершився з рахунком 26-25 на користь "Зютфена". Тренер гостьової команди навіть пожартував, що серія пенальті тривала як весь другий тайм.

Раніше "Телеграф" повідомляв про шикарне взяття воріт у Британії.