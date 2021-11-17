Президент "Фенербахче" пошел на жертвоприношение ради результатов команды

Удивительно, что такое произошло в 21 веке.

Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч пошел на радикальные меры, чтобы улучшить результаты команды. Функционер совершил жертвоприношение барана на стадионе клуба.

Об этом сообщает турецкое издание ensonhaber.

По информации источника, Коч совершил жертвоприношение барана из-за последних неудач стамбульского гранда, который барахтается в середине турнирной таблице чемпионата Турции. Сообщается, что на поле также был приглашен имам, который помолился за клуб и "защитил его от сглаза".

Отметим, уже в ближайшее воскресенье, 21 ноября, "Фенербахче" предстоит сыграть принципиальное стамбульское дерби против "Галатасарая". В последних пяти матчах "Желтые канарейки" выиграли всего лишь раз, проиграв трижды. На данный момент "Фенербахче" с 20 очками занимает 7-е место в турецкой Суперлиге. По итогам первенства только лучшие 4 команды получат заветную путевку в еврокубки.

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