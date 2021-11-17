Укр

Президент "Фенербахче" пошел на жертвоприношение ради результатов команды

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
ФК "Фенербахче" Новость обновлена 17 ноября 2021, 13:49
ФК "Фенербахче"

Удивительно, что такое произошло в 21 веке.

Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч пошел на радикальные меры, чтобы улучшить результаты команды. Функционер совершил жертвоприношение барана на стадионе клуба.

Об этом сообщает турецкое издание ensonhaber.

По информации источника, Коч совершил жертвоприношение барана из-за последних неудач стамбульского гранда, который барахтается в середине турнирной таблице чемпионата Турции. Сообщается, что на поле также был приглашен имам, который помолился за клуб и "защитил его от сглаза".

Отметим, уже в ближайшее воскресенье, 21 ноября, "Фенербахче" предстоит сыграть принципиальное стамбульское дерби против "Галатасарая". В последних пяти матчах "Желтые канарейки" выиграли всего лишь раз, проиграв трижды. На данный момент "Фенербахче" с 20 очками занимает 7-е место в турецкой Суперлиге. По итогам первенства только лучшие 4 команды получат заветную путевку в еврокубки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на матче сборной Украины с Боснией и Герцеговиной произошел конфликт между фанатами.

Теги:
#Футбол #Турция #ФК Фенербахче #ФК Галатасарай
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"
Общество
Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"
Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени
Дата публикации
Категория
На месте убийства работали сотрудники разных ведомств
На Луганщине патрульный убил 24-летнего коллегу: фото, видео, все детали
Дата публикации
Категория
На учебу выйдут учащиеся всех классов
Дистанционка закончилась: в Киеве и Львове школьников возвращают за парты
Дата публикации
Категория
После задержания мужчину осмотрели медики.
С топором на полицию: на Киевщине задержали неадеквата, который угрожал взорвать дом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Игры плей-офф пройдут в марте следующего года
Шансы сборной Украины пробиться на ЧМ-2022 по футболу: худший и лучший расклады накануне плей-офф