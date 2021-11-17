Президент "Фенербахче" пішов на жертвопринесення заради результатів команди

Дивно, що таке сталося у 21 столітті.

Президент турецького футбольного клубу "Фенербахче" Алі Коч пішов на радикальні заходи, аби покращити результати команди. Функціонер здійснив жертвопринесення барана на стадіоні клубу.

Про це повідомляє турецьке видання ensonhaber.

За інформацією джерела, Коч здійснив жертвопринесення барана через останні невдачі стамбульського гранда, який борсається в середині турнірної таблиці чемпіонату Туреччини. Повідомляється, що на поле також було запрошено імама, який помолився за клуб і "захистив його від зглазу".

Зазначимо, вже найближчої неділі, 21 листопада, "Фенербахче" зіграє принципове стамбульське дербі проти "Галатасарая". В останніх п’яти матчах "Жовті канарки" виграли лише раз, програвши тричі. На цей час "Фенербахче" з 20 очками посідає 7 місце в турецькій Суперлізі. За підсумками першості лише найкращі 4 команди отримають заповітну путівку до єврокубків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на матчі збірної України з Боснією та Герцеговиною стався конфлікт між фанатами.