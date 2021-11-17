Российским легкоатлетам вновь запретили выступать под своим флагом

Россиянам не разрешили вернуться в мировую легкоатлетическую семью.

В среду, 17 ноября, конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) постановил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщает официальный сайт World Athletics.

По информации источника, российской легкоатлетической организации вернут статус только после выполнения всех условий.

Таким образом, российские легкоатлеты смогут выступать на крупных международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Добавим, что данный запрет действует с 2015 года, а россияне более 15 раз пытались оспорить это решение. Из-за этого легкоатлеты из РФ пропустили Игры в Рио-де-Жанейро (2016 год), а в Токио (2021 год) в легкоатлетических дисциплинах выступала лишь малая группа россиян.

Напомним, сейчас на весь российский спорт действуют санкции WADA. На крупных спортивных мероприятиях (чемпионаты мира и Олимпиады) россияне могут выступать только под нейтральным статусом без флага, гимна и национальной атрибутики.

"Телеграф" напоминает, что украинский спорт может подвергнуться серьезным санкциям в связи с нарушениями Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).