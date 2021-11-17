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Російським легкоатлетам знову заборонили виступати під своїм прапором

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Марія Ласіцкене — олімпійська чемпіонка Токіо у стрибках у висоту Новина оновлена 17 листопада 2021, 18:43
Марія Ласіцкене — олімпійська чемпіонка Токіо у стрибках у висоту

Росіянам не дозволили повернутися у світову легкоатлетичну родину.

У середу, 17 листопада, конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) ухвалив рішення продовжити відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Про це повідомляє офіційний сайт World Athletics.

За інформацією джерела, російській легкоатлетичній організації повернуть статус лише після виконання всіх умов.

Таким чином російські легкоатлети зможуть виступати на великих міжнародних змаганнях лише під нейтральним прапором. Додамо, що ця заборона діє з 2015 року, а росіяни понад 15 разів намагалися оскаржити це рішення. Через це легкоатлети з РФ пропустили Ігри в Ріо-де-Жанейро (2016), а в Токіо (2021) в легкоатлетичних дисциплінах виступала лише мала група росіян.

Нагадаємо, зараз на весь російський спорт діють санкції WADA. На великих спортивних заходах (чемпіонати світу та Олімпіади) росіяни можуть виступати лише під нейтральним статусом без прапора, гімну та національної атрибутики.

"Телеграф" нагадує, що український спорт може зазнати серйозних санкцій у зв’язку з порушеннями Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ).

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#Легка атлетика #Росія
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