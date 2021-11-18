Укр

Известный украинский супертяж проведет чемпионский бой в России

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Мурат Гассиев - Андрей Руденко Новость обновлена 18 ноября 2021, 12:21
Мурат Гассиев - Андрей Руденко

Украинца ждет очень серьезный соперник.

Знаменитый украинский боксер Андрей Руденко согласился провести поединок с известным россиянином Муратом Гассиевым

Об этом сообщает Матч ТВ.

По информации источника, 38-летний Руденко проведет бой с 28-летним россиянином за звание чемпиона по версии IBF Intercontinental. Поединок должен пройти 25 декабря в Сочи.

"Мурат Гассиев 25 декабря в Сочи проведет бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental", — заявил промоутер россиянина Алексей Авсецин.

Добавим, что Гассиев хорошо знаком украинским любителям бокса по поединку с Александром Усиком. В 2018 году Усик преподал урок бокса россиянину и стал абсолютным чемпионом мира в 1-м тяжелом весе (до 90,718 кг). 

Руденко известен благодаря своему бою с россиянином Александром Поветкиным. В 2017 году украинец проиграл "Русскому Витязю" единогласным решением судей. Андрей тогда заявлял, что получил травму шеи в 1-м раунде, что повлияло на ход дуэли.

На счету Гассиева 28 побед при одном поражении. Руденко может похвастаться 34 победами при 5 поражениях.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном "стоячем нокауте" на вечере бокса в Шеффилде.

Теги:
#Бокс #Андрей Руденко #Мурат Гассиев
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