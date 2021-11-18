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Відомий український суперваговик проведе чемпіонський бій у Росії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Мурат Гассієв — Андрій Руденко Новина оновлена 18 листопада 2021, 12:21
Мурат Гассієв — Андрій Руденко

На українця чекає дуже серйозний суперник.

Знаменитий український боксер Андрій Руденко погодився провести поєдинок з відомим росіянином Муратом Гасієвим.

Про це повідомляє Матч ТБ.

За інформацією джерела, 38-річний Руденко проведе бій з 28-річним росіянином за звання чемпіона за версією IBF Intercontinental. Поєдинок має відбутися 25 грудня у Сочі.

"Мурат Гассієв 25 грудня в Сочі проведе бій з Андрієм Руденком за пояс IBF Intercontinental", — заявив промоутер росіянина Олексій Авсецін.

Додамо, що Гассієв добре знайомий українським любителям боксу по поєдинку з Олександром Усиком. У 2018 році Усик зробив "урок боксу" для росіянина і став абсолютним чемпіоном світу в 1-й важкій вазі (до 90,718 кг).

Руденко відомий завдяки своєму бою з росіянином Олександром Повєткіним. В 2017 році українець програв "Руському Витязю" одноголосним рішенням суддів. Андрій тоді заявляв, що отримав травму шиї в 1-му раунді, що вплинуло на перебіг дуелі.

На рахунку Гасієва 28 перемог за однієї поразки. Руденко може похвалитися 34 перемогами при 5 поразках.

Раніше "Телеграф" повідомляв про неймовірний "стоячий нокаут" на вечорі боксу в Шеффілді.

Теги:
#Бокс #Андрій Руденко #Мурат Гассиев
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