Чемпіонський бій завершився рідкісним "стоячим" нокаутом (відео)

Жіночий бокс іноді видає сюрпризи.

У суботу, 13 листопада, на шоу боксу в Шеффілді Кіко Мартінес — Кід Гелехед глядачі стали свідками унікального нокауту у розігрівальному бою.

У поєдинку за титул чемпіонки світу за версіями WBC та IBO у напівлегкій вазі (до 58,967 кг) зустрілися американка Алісія Баумгарднер (11-1, 7 КО) на прізвисько "Бомба" та небита раніше британка Террі Харпер (11-1-1, 6) KO). Харпер, яка захищала титули, в 4-му раунді опинилася в нокауті, причому вона встояла на ногах, але на мить її свідомість відключилася. Рефері вчасно помітив це і запобіг більш серйозним наслідкам для здоров’я колишньої чемпіонки.

Відео "стоячого" нокауту в бою Алісія Баумгарднер — Террі Харпер:

Додамо, що на цьому вечорі боксу глядачі стали свідками яскравого нокауту в поєдинку легковаговиків Вільям Сепеда (24-0, 21 КО) — Джон Вінсент Моральде (24-5, 13 КО).

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут за участю "двійника" Усика, а також розповідав про неймовірну розв’язку в чемпіонському бою в Нью-Йорку. Крім того, ефектний нокаут стався в сутичці боксерів-суперваговиків у Лондоні.