Укр

Звезда "Спартака" может загреметь в тюрьму на четыре года: детали

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Квинси Промес Новость обновлена 18 ноября 2021, 17:41
Квинси Промес

Промесу может достаться за бытовой конфликт

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес подозревается в нанесении ножевых ранений одному мужчине, сообщает DE TELEGRAAF.

По данным источника, обвинения были предъявлены одному 29-летнему жителю Нидерландов, но в СМИ не сомневаются, что речь идет именно о футболисте московского клуба.

В прошлом году во время вечеринки был ранен двоюродный брат Промеса, и в декабре полиция вышла как раз на футболиста, считая его главным подозреваемым в деле.

Представители "Спартака" в интервью "Чемпионату" заявили, что официального обращения в клуб пока не поступало, но они знают о ситуации, и адвокаты Промеса уже давно занимаются этим делом. На данный момент идет обычная процессуальная история.

В нынешнем сезоне РПЛ Промес провел 9 матчей, в которых забил 3 мяча.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Спартак" опозорился в Лиге Европы. По ходу матча группового турнира против "Лестера" российский клуб вел с разницей в два мяча, но в итоге уступил британцам со счетом 3:4. После 4 туров красно-белые находятся на последнем месте в группе.

Теги:
#ФК Спартак #РПЛ #Квинси Промес
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