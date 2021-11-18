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Зірка "Спартака" може загриміти у в’язницю на чотири роки: деталі

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Квінсі Промес Новина оновлена 18 листопада 2021, 17:41
Квінсі Промес

Промісу може дістатися за побутовий конфлікт

Півзахисник "Спартака" Квінсі Промес підозрюється у нанесенні ножових поранень одному чоловікові, повідомляє DE TELEGRAAF.

За даними джерела, звинувачення було пред’явлено одному 29-річному жителю Нідерландів, але у ЗМІ не сумніваються, що йдеться саме про футболіста московського клубу.

Минулого року під час вечірки було поранено двоюрідного брата Промеса, і в грудні поліція вийшла саме на футболіста, вважаючи його головним підозрюваним у справі.

Представники "Спартака" в інтерв’ю "Чемпіонату" заявили, що офіційного звернення до клубу поки не надходило, але вони знають про ситуацію і адвокати Промеса вже давно займаються цією справою. Наразі йде звичайна процесуальна історія.

У нинішньому сезоні РПЛ Промес провів 9 матчів, у яких забив 3 м’ячі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Спартак" зганьбився в Лізі Європи. Під час матчу групового турніру проти "Лестера" російський клуб вів із різницею у два м’ячі, але у підсумку поступився британцям з рахунком 3:4. Після 4 турів червоно-білі перебувають на останньому місці у групі.

Теги:
#ФК Спартак #РПЛ #Квінсі Промес
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