Укр

Российский тренер успел выругаться в 14-секундной пресс-конференции (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Юран Новость обновлена 18 ноября 2021, 19:40
Сергей Юран

Тренер был расстроен поражением.

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран провел одну из самых коротких пресс-конференций в истории футбола, успев несколько раз выругаться в прямом эфире.

В 23-м туре ФНЛ (второй по силе футбольный дивизион в России) "СКА-Хабаровск" со счетом 3:1 в гостях уступил "Краснодару-2". Юран был так расстроен результатом, что на традиционной послематчевой пресс-конференции тренер выругался и ушел спустя 14 секунд мероприятия. 

"Давайте, задавайте вопросы. Поехали мы отсюда, ё*та. Комментарии? Нужно для того, чтобы выиграть, забивать свои, б**ть, кучу моментов, б**ть, а не пропускать такие детские ошибки. Спасибо", — заявил Юран на пресс-конференции.

Затем Сергей ударил кулаком по столу и ушел.

Отметим, "СКА-Хабаровск" (40 очков) после этого матча остался на 4-й позиции в турнирной таблице ФНЛ, "Краснодар-2" (29 очков) — 12-й. ИЗ ФНЛ в РПЛ лучшие две команды выходят напрямую, клубы, занявшие 3 и 4 места, сыграют стыковые матчи.

Добавим, Юран успел поиграть за сборные СССР и России. Сергей завершил карьеру футболиста в австрийском "Штурме" в 2001 году. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер сборной России назвал себя идиотом.

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