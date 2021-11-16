Тренер сборной России признал себя идиотом (видео)

В сборной РФ по футболу может произойти тренерская отставка.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин разочаровался в своих футболистах после решающего матча отбора на чемпионат мира-2022 против команды Хорватии (1:0).

Об этом специалист рассказал во время беседы на YouTube-канале Коммент.Шоу.

Во время беседы в непринужденной обстановке Карпину задали вопрос о лидере команды. Тренер почему-то решил не называть этого игрока в сборной, а затем выдал пронзительную речь, намекнув на несостоятельность российских футболистов, которые не могут открыться или отдать пас на 10 метров, находясь под прессингом. В конце речи Валерий назвал себя идиотом, понадеявшимся на своих игроков.

"Кто должен быть лидером сборной? Все могут. Не могут отдать передачу на 10 метров? Не надо вести игру, надо мяч получить, открыться и дать адрес. Все. Это могут все, но вчера это не делали – начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Шли забросы на Смолова, но он не создан для борьбы наверху. Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот", — заявил Карпин.

Добавим, что в ходе этой же беседы Карпин намекнул, что может покинуть сборную России до стыковых игр квалификации на ЧМ-2022, куда попала команда РФ после поражения. Хорваты вышли на Мундиаль.

Ранее Карпин заявил, что российские сборники боятся мяча.