Тренер збірної Росії визнав себе ідіотом (відео)

У збірній РФ з футболу може статися тренерська відставка.

Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін розчарувався у своїх футболістах після вирішального матчу відбору на чемпіонат світу-2022 проти Хорватії (1:0).

Про це фахівець розповів під час бесіди на YouTube-каналі "Коммент.Шоу".

Під час бесіди у невимушеній обстановці Карпіну задали питання про лідера команди. Тренер чомусь вирішив не називати цього гравця у збірній, а потім видав пронизливу промову, натякнувши на неспроможність російських футболістів, які навіть не можуть відкритись або віддати пас на 10 метрів, перебуваючи під пресингом. Наприкінці промови Валерій назвав себе ідіотом, який сподівався на своїх гравців.

"Хто має бути лідером збірної? Усі можуть. Не можуть віддати передачу на 10 метрів?. Не треба вести гру, треба м’яч отримати, відкритися і дати адрес. Йшли закиди на Смолова, але він не створений для боротьби нагорі. Ми сподівалися грати по-іншому, я сподівався. Я — ідіот", — заявив Карпін.

Додамо, що в ході цієї розмови Карпін натякнув, що може залишити збірну Росії до стикових ігор кваліфікації на ЧС-2022, куди потрапила команда РФ після поразки. Хорвати вийшли на Мундіаль.

Раніше Карпін заявив, що російські збірники бояться м’яча.