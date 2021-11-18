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Російський тренер встиг вилаятися у 14-секундній прес-конференції (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Юран Новина оновлена 18 листопада 2021, 19:40
Сергій Юран

Тренер був засмучений поразкою.

Головний тренер "СКА-Хабаровська" Сергій Юран провів одну з найкоротших прес-конференцій в історії футболу, встигнувши кілька разів вилаятися у прямому ефірі.

У 23-му турі ФНЛ (другий за силою футбольний дивізіон у Росії) "СКА-Хабаровськ" з рахунком 3:1 у гостях поступився "Краснодару-2". Юран був так засмучений результатом, що на традиційній післяматчевій пресконференції тренер вилаявся і пішов через 14 секунд заходу.

"Давайте, ставте питання. Поїхали ми звідси, йо*та. Коментарі? Потрібно для того, щоб виграти, забивати свої, б**ть, купу моментів, б**ть, а не пропускати такі дитячі помилки. Дякую", — заявив Юран під час пресконференції.

Потім Сергій ударив кулаком по столу та пішов.

Зазначимо, "СКА-Хабаровськ" (40 очок) після цього матчу залишився на 4-й позиції у турнірній таблиці ФНЛ, "Краснодар-2" (29 очок) — 12-й. З ФНЛ у РПЛ найкращі дві команди виходять безпосередньо, клуби, що посіли 3 та 4 місця, зіграють стикові матчі.

Додамо, Юран встиг пограти за збірні СРСР та Росії. Сергій завершив кар’єру футболіста в австрійському "Штурмі" у 2001 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний тренер збірної Росії назвав себе ідіотом.

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