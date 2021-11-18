Бывший футболист объяснил, в чем преимущество сборной Украины по футболу над Россией

Обе сборные выступят в плей-офф ЧМ-2022.

Бывший игрок ряда украинских клубов, а ныне спортивный директор "Днепра-1" Сергей Дирявка в интервью FanDay рассказал, в чем разница между сборными Украины и России по футболу.

По мнению функционера, сборная России пока не научилась играть в быстрый футбол с мячом, что вызывает недовольство у главного тренера Валерия Карпина.

"Карпин видит свой футбол, а игроки не могут пять передач отдать. И он думает, — продолжать гнуть свою линию или нет, ведь игроки не могут играть в его футбол. А наши футболисты, в отличии от россиян, умеют играть в футбол на мяче. Наши не бояться так играть, и в этом преимущество", — заявил Дирявка.

Сборные Украины и России выступят в плей-офф отбора на ЧМ-2022, причем ФИФА разведет команды, и они не смогут встретиться друг с другом. Жеребьевка квалификации состоится 26 ноября в швейцарской Лозанне.

"Телеграф" в одном тексте собрал всю информацию о жеребьевке раунда плей-офф отбора на чемпионат мира, а также предположил идеальный и худший расклад для продолжения борьбы.