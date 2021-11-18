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Колишній футболіст пояснив, у чому перевага збірної України з футболу над Росією

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Росія поступилася Хорватії і не змогла пробитися на чемпіонат світу Новина оновлена 18 листопада 2021, 19:55
Росія поступилася Хорватії і не змогла пробитися на чемпіонат світу

Обидві збірні виступатимуть у плей-офф ЧС-2022.

Колишній гравець низки українських клубів, а нині спортивний директор "Дніпра-1" Сергій Дірявка в інтерв’ю FanDay розповів, у чому різниця між збірними України та Росії з футболу.

На думку функціонера, збірна Росії поки що не навчилася грати у швидкий футбол із м’ячем, що викликає невдоволення у головного тренера Валерія Карпіна.

"Карпін бачить свій футбол, а гравці не можуть п’ять передач віддати. І він думає, — продовжувати гнути свою лінію чи ні, адже гравці не можуть грати у його футбол. А наші футболісти, на відміну від росіян, вміють грати у футбол на м’ячі. Наші не боятися так грати, і в цьому перевага", — заявив Дірявка.

Збірні України та Росії виступлять у плей-офф відбору на ЧС-2022, причому ФІФА розведе команди, і вони не зможуть зустрітися одна з одною. Жеребкування кваліфікації відбудеться 26 листопада у швейцарській Лозанні.

"Телеграф" в одному тексті зібрав всю інформацію про жеребкування раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу, а також припустив ідеальний і найгірший розклад для продовження боротьби.

Теги:
#Збірна України #Збірна Росії #Кваліфікація #Відбір на ЧС-2022
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