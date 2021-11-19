Укр

"Динамо" может обменяться составами с "Черноморцем" в зимнее трансферное окно

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Игорь Суркис Новость обновлена 19 ноября 2021, 09:48
Игорь Суркис

"Динамо" разрешило сыграть арендованным игрокам в пятницу.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис накануне матча 15-го тура УПЛ против "Черноморца" в интервью "ТаТоТаке" сообщил, что арендованные у киевлян игроки смогут сыграть за одесситов против "Динамо".

По словам владельца киевского клуба, это была инициатива главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

"Те футболисты, которые сейчас находятся в аренде в "Черноморце", необстрелянные парни, им нужно набираться опыта игры на уровне УПЛ. Мне кажется одесский клуб — отличный вариант для этого. В таком формате сотрудничества был заинтересован президент "моряков" Леонид Климов, он и платит часть зарплаты этим игрокам.

Если наши арендованные создадут проблемы "Динамо", то зимой мы можем просто поменяться составами. Кого-то отправим играть в Одессу, а кого-то без проблем вернем в Киев", — заявил Суркис.

После 14 туров "Динамо" вместе с "Шахтером" лидирует в УПЛ с 35 очками, а "Черноморец" — 12-й с 11 очками.

Как ранее сообщал "Телеграф", журналист Дмитрий Гордон рассказал, как принял участие в назначении Мирчи Луческу на должность главного тренера "Динамо".

Теги:
#Игорь Суркис #ФК Черноморец #УПЛ #ФК Динамо (Киев)
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