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Гордон заявил, что поучаствовал в назначении Луческу в "Динамо" (Видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Мирча Луческу Новость обновлена 18 ноября 2021, 21:50
Мирча Луческу

Дмитрий Гордон приложил руку к появлению Мистера в "Динамо".

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что Игорь и Григорий Суркисы перед скандальным назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо" советовались с ним.

Об этом Гордон рассказал в комментарии для клубного YouTube-канала "Динамо".

Дмитрий сообщил, что гордится тем, что Суркисы посоветовались с ним по поводу этого назначения. Кроме того, он поведал, что рассматривалось три кандидатуры: Сергей Ребров, Луческу и еще один неназванный специалист. Журналист подчеркнул, что заключение контракта с румынским тренером дало "Динамо" сразу несколько плюсов: хорошая реклама, маркетинг и киевляне получили настоящего профессионала у руля команды.

"Горжусь тем, что братья Суркисы, принимая решение (о назначении Луческу), советовались со мной, в том числе. Выбирали тогда из трех кандидатур: Сергей Ребров, Мирча Луческу и третий, не будем говорить кто", — заявил Гордон.

Добавим, что в первом же сезоне с "Динамо" Луческу выиграл требл: чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. После поражения от "Ворсклы" (1:2) киевляне потеряли первое место в турнирной таблице УПЛ. А в Лиге чемпионов "динамовцы" находятся на грани вылета после второго поражения от "Барселоны" (0:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-футболист сборной Украины призвал наказать "динамовца" за расизм.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Мирча Луческу #УПЛ #ФК Динамо (Киев)
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