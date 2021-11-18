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Гордон заявив, що взяв участь у призначенні Луческу в "Динамо" (Відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Мірча Луческу Новина оновлена 18 листопада 2021, 21:50
Мірча Луческу

Дмитро Гордон приклав руку до появи Містера у "Динамо".

Відомий український журналіст Дмитро Гордон зізнався, що Ігор та Григорій Суркіси перед скандальним призначенням Мірчі Луческу на посаду головного тренера "Динамо" радилися з ним.

Про це Гордон розповів у коментарі для клубного YouTube-каналу "Динамо".

Дмитро повідомив, що пишається тим, що Суркіси радилися з ним щодо цього призначення. Крім того, він розповів, що всього розглядалося три кандидатури: Сергій Ребров, Луческу та ще один неназваний фахівець. Журналіст підкреслив, що укладання контракту з румунським тренером дало "Динамо" відразу кілька плюсів: хороша реклама, маркетинг та кияни отримали справжнього професіонала біля керма команди.

"Пишаюся тим, що брати Суркіси, ухвалюючи рішення (про призначення Луческу), радилися зі мною, в тому числі. Вибирали тоді з трьох кандидатур: Сергій Ребров, Мірча Луческу та третій, не будемо говорити хто", — заявив Гордон.

Додамо, що у першому ж сезоні з "Динамо" Луческу виграв требл: чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ексфутболіст збірної України закликав покарати "динамівця" за расизм.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Мірча Луческу #УПЛ #ФК Динамо (Київ)
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