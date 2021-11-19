"Динамо" може обмінятися складами із "Чорноморцем" у зимове трансферне вікно

"Динамо" дозволило зіграти орендованим гравцям у п’ятницю.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс напередодні матчу 15-го туру УПЛ проти "Чорноморця" в інтерв’ю "ТаТоТаке" повідомив, що орендовані у киян гравці зможуть зіграти за одеситів проти "Динамо".

За словами власника київського клубу, це була ініціатива головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу.

"Ті футболісти, які зараз перебувають в оренді в "Чорноморці", необстріляні хлопці, їм потрібно набиратися досвіду гри на рівні УПЛ. Мені здається одеський клуб — чудовий варіант для цього. У такому форматі співпраці був зацікавлений президент "моряків" Леонід Клімов, він та сплачує частину зарплати цим гравцям.

Якщо наші орендовані створять проблеми "Динамо", то взимку ми можемо просто помінятись складами. Когось відправимо грати до Одеси, а когось без проблем повернемо до Києва”, — заявив Суркіс.

Після 14 турів "Динамо" разом із "Шахтарем" лідирує в УПЛ із 35 очками, а "Чорноморець" — 12-й з 11 очками.

Як раніше повідомляв "Телеграф", журналіст Дмитро Гордон розповів, як взяв участь у призначенні Мірчі Луческу на посаду головного тренера "Динамо".