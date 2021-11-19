Укр

WePlay Arena примет финал чемпионата Украины по киберспорту

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Компания Parimatch Ukraine выступила партнером турнира Новость обновлена 19 ноября 2021, 10:31
Компания Parimatch Ukraine выступила партнером турнира

Уже на этих выходных состоится праздник киберспорта.

20 ноября в WePlay Arena (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1, павильон 7) пройдет финал чемпионата Украины по киберспорту по дисциплинам Dota 2 и CS:GO, который проводит Федерация киберспорта Украины (UESF) при поддержке Parimatch Ukraine.

Напомним, что в Dota 2 финалистами стали PayForWin, известные своим выступлением на отборочных матчах к чемпионату мира IESF, а также Burning Fire Squad. Их главная звезда — участник The International 2017 Андрей Ghostik Кадык.

В дисциплине CS:GO в финале сыграют SESTRI — команда любителей, сенсационно добравшаяся до финала и коллектив "?" (ex-Akuma), запомнившиеся своим выступлением и высоким третьим местом на Epic CIS League Spring 2021.

Турнир начнется в 12:00, из-за карантинных ограничений он пройдет в формате онлайн. Увидеть трансляцию чемпионата Украины болельщики смогут на каналах UESF: https://twitch.tv/dota2uesf_ru и https://www.twitch.tv/csgouesf_ru.

Как ранее сообщал "Телеграф", компания Parimatch Ukraine запустила первую бесплатную психологическую поддержку для "проблемных" игроков.

Теги:
#Киберспорт #Киберспорт Украины #Parimatch Ukraine
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