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WePlay Arena прийме фінал чемпіонату України з кіберспорту

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Компанія Parimatch Ukraine виступила партнером турніру Новина оновлена 19 листопада 2021, 10:31
Компанія Parimatch Ukraine виступила партнером турніру

Вже цими вихідними відбудеться свято кіберспорту.

20 листопада у WePlay Arena (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 7) пройде фінал чемпіонату України з кіберспорту з дисциплін Dota 2 та CS:GO, який проводить Федерація кіберспорту України (UESF) за підтримки Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, що у Dota 2 фіналістами стали PayForWin, відомі своїм виступом на відбіркових матчах до чемпіонату світу IESF, а також Burning Fire Squad. Їхня головна зірка — учасник The International 2017 Андрій Ghostik Кадик.

У дисципліні CS:GO у фіналі зіграють SESTRI — команда любителів, що сенсаційно дісталася фіналу і колектив "?" (ex-Akuma), що запам’яталися своїм виступом та високим третім місцем на Epic CIS League Spring 2021.

Турнір розпочнеться о 12:00, через карантинні обмеження він пройде у форматі онлайн. Побачити трансляцію чемпіонату України вболівальники зможуть на каналах UESF: https://twitch.tv/dota2uesf_ru та https://www.twitch.tv/csgouesf_ru.

Як раніше повідомляв Телеграф, компанія Parimatch Ukraine запустила першу безкоштовну психологічну підтримку для "проблемних" гравців.

Теги:
#Кіберспорт #Кіберспорт України #Parimatch Ukraine
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