Parimatch Ukraine запустила першу безкоштовну психологічну підтримку для "проблемних" гравців

В Україні з’явиться унікальний сервіс

Понад 50 років досвіду, 250 мов та експерти-психологи з усього світу – тепер міжнародний сервіс психологічної підтримки людей з ігровою залежністю українською мовою доступний в Україні.

Parimatch Ukraine, перший та єдиний ліцензований букмекер в Україні, став партнером британської компанії Gambling Therapy. У рамках співробітництва в українців з’явиться можливість скористатися міжнародним онлайн-сервісом, який займається терапією ігрової залежності та надає психологічну підтримку тим, кому складно тримати гру під контролем. За підтримки експертів Gambling Therapy компанія має на меті змінити ставлення до гемлінгу, а гравцям допомогти приймати виважені та обґрунтовані рішення.

«Для нас важливо мінімізувати всі ризики, які можливі, та вберегти кожного гравця від необдуманих рішень та вчинків. Статус першого та єдиного ліцензованого букмекера в Україні вимагає від Parimatch Ukraine відповідальності передусім перед тисячами наших гравців. І для нас принципи відповідальної гри – це щоденна робота. Щоб гра залишалася грою, у нас вже є 2 можливості для самообмеження гравця: на тиждень – використовуючи кнопку самоконтролю, і на період від 6 місяців до 3 років – написавши заяву відповідно до правил та чинного законодавства. Паралельно можна звернутися за психологічною підтримкою та експерти Gordon Therapy її нададуть», – коментує початок партнерства Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Parimatch Ukraine стала першою та єдиною букмекерською компанією, яка приєдналася до сервісу Gambling Therapy в Україні. Всі користувачі платформи pm.ua можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, скориставшись гарячою лінією, чатом, електронною поштою або форумом. Звернутися за підтримкою можна натиснувши на логотип компанії на сайті.

«Я радий, що в Україні усвідомлюють важливість відповідального підходу до грального бізнесу. Лікування ігрової залежності – це крайній захід. Насамперед важливо запобігти можливому її розвитку, наприклад через пояснення гравцям принципів відповідальної гри та зміни ставлення до процесу гри. Для цього у нас працює багатомовна служба підтримки (понад 250 мов) у режимі реального часу. Команда відповідає на запитання та забезпечує психологічну підтримку протягом 18 годин на день, а групи та форуми працюють цілодобово» – ділиться подробицями про сервіс Пол Дент, менеджер Gambling Therapy.

Спільний проект із міжнародним сервісом психологічної підтримки стане ще одним кроком щодо впровадження європейських принципів відповідальної гри в Україні. При розумінні, що гра – це розвага, можливість урізноманітнити своє дозвілля, відчути дух суперництва, гравці зможуть свідоміше підходити до азартних ігор.

Як раніше повідомляв "Телеграф", компанія Parimatch Ukraine стала новим учасником Глобального договору ООН та єдиною ліцензованою букмекерською компанією в Україні, яка зобов’язалася дотримуватись 10 Принципів Глобального договору.