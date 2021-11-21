Укр

Секс-символ украинского спорта засветила новое тату в бикини (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Марина Бех-Романчук Новость обновлена 21 ноября 2021, 19:00
Марина Бех-Романчук

Легкоатлетка все хорошеет и хорошеет.

Известная украинская прыгунья в высоту Марина Бех-Романчук, сделавшая недавно новое тату, показала свою фигуру в бикини, не забыв и новой татуировке.

Горячим снимком спортсменка-красотка поделилась на своей страничке в Instagram.

На фото Марина позирует у бассейна в открытом купальнике зеленого цвета, демонстрируя своим подписчикам новую татуировку на бедре. По словам самой спортсменки, данное тату поможет ей идти по жизни ко всем намеченным целям.

"Долгожданный выходной. Как его лучше провести в купальничке у бассейна или лениво весь день в постели? Что выберешь ты?" — спросила у своих фанатов спортсменка.

За три часа снимок собрал более 16 тысяч лайков и сотни комментариев, где фанаты отмечали красоту легкоатлетки: "Огонь", "Красивая", "Супер". Добавим, что на страницу Марины подписано более 400 тысяч подписчиков, которых спортсменка частенько радует соблазнительными снимками

Напомним, Марина замужем за украинского пловца Михаила Романчука, который на Олимпийских играх в Токио выиграл "серебро" и "бронзу". Марина также участвовала в Играх, но не сумела зацепиться за медали в своем виде спорта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Марина Бех-Романчук снялась в клипе группы "Антитела".

Теги:
#Легкая атлетика #Прыжки в высоту #Марина Бех-Романчук
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