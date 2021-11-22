Леброн пустил кровь во время матча НБА, звезду лиги пришлось спасать (видео)

В НБА произошел кровавый инцидент.

Во время матча регулярного сезона НБА "Детройт Пистонс" — "Лос-анджелес Лейкерс" на площадке вспыхнул конфликт, который удалось прекратить лишь благодаря стараниям десятков людей.

В одном из эпизодов встречи лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс в борьбе за подбор с локтя врезал Айзею Стюарту из "Пистонс". Пострадавший тут же захотел отомстить обидчику, но главную звезду лиги вовремя увели в сторону и отгородили от разъяренного соперника. Окровавленный Стюарт еще несколько минут пытался добраться до Джеймса, но ему этого сделать не удалось, несмотря на отчаянные попытки. Полномасштабного побоища удалось избежать благодаря вмешательству баскетболистов, судей, запасных, охранников и даже полицейских.

Полное видео инцидента:

Спустя некоторое время Стюарта отвели в раздевалку, а Леброн был удален. Встреча завершилась со счетом 121:116. в пользу "Лейкерс".

Полный видеообзор игры:

"Лейкерс" идут на 8-м месте в Западной конференции, а "Пистонс" — на 14-м.

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