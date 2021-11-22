Леброн пустив кров під час матчу НБА, зірку ліги довелося рятувати (відео)

У НБА стався кривавий інцидент.

Під час матчу регулярного сезону НБА "Детройт Пістонс" — "Лос-анджелес Лейкерс" на майданчику спалахнув конфлікт, який вдалося припинити лише завдяки старанням десятків людей.

В одному з епізодів зустрічі лідер "Лейкерс" Леброн Джеймс у боротьбі за підбір із ліктя врізав Айзею Стюарту з "Пістонса". Постраждалий відразу захотів помститися кривдникові, але головну зірку ліги вчасно відвели убік і відгородили від розлюченого суперника. Закривавлений Стюарт ще кілька хвилин намагався дістатися Джеймса, але йому цього зробити не вдалося, незважаючи на відчайдушні спроби. Повномасштабного побоїща вдалося уникнути завдяки втручанню баскетболістів, суддів, запасних, охоронців та навіть поліцейських.

Повне відео інциденту:

Через деякий час Стюарта відвели до роздягальні, а Леброн був вилучений. Зустріч завершилась з рахунком 121:116. на користь "Лейкерс".

Повний відеоогляд гри:

"Лейкерс" йдуть на 8-му місці у Західній конференції, а "Пістонс" — на 14-му.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масову бійку за участю батьків на футбольному матчі в Україні.