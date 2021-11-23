Укр

Вы что творите, долбо*бы: в России силовики задержали заслуженного тренера (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был задержан полицией Новость обновлена 23 ноября 2021, 13:52
Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был задержан полицией

Российская полиция жестко задержала мужчину в аэропорту.

Многократная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова рассказала, что в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) был жестко задержан заслуженный тренер России Александр Ильин.

Об этом Симонова написала на своей страничке в Instagram.

Виталина отметила, что 63-летний специалист был жестко задержан за отказ надеть маску в аэропорту. Спортсменка также прикрепила видео инцидента.

"В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался одевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить!" — написала Симонова, которая во время задержания обругала сотрудников полиции.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

"Вы что делаете-то, уроды? Вы что творите, долбо*бы? Заслуженный тренер России, бл"ть, отпустите его", — кричала Симонова на видео.

"Не надо мне сворачивать руки, я сам спокойно пойду", — сказал Ильин во время задержания.

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Теги:
#Россия #Плавание #Пулково
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