Вы что творите, долбо*бы: в России силовики задержали заслуженного тренера (видео)
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Российская полиция жестко задержала мужчину в аэропорту.
Многократная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова рассказала, что в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) был жестко задержан заслуженный тренер России Александр Ильин.
Об этом Симонова написала на своей страничке в Instagram.
Виталина отметила, что 63-летний специалист был жестко задержан за отказ надеть маску в аэропорту. Спортсменка также прикрепила видео инцидента.
"В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался одевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать. Прошу максимально распространить!" — написала Симонова, которая во время задержания обругала сотрудников полиции.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.
"Вы что делаете-то, уроды? Вы что творите, долбо*бы? Заслуженный тренер России, бл"ть, отпустите его", — кричала Симонова на видео.
"Не надо мне сворачивать руки, я сам спокойно пойду", — сказал Ильин во время задержания.
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