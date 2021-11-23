Ви що творите, довбо**би: у Росії силовики затримали заслуженого тренера (відео)

Російська поліція затримала чоловіка в аеропорту.

Багаторазова чемпіонка світу з плавання в ластах Віталіна Симонова розповіла, що в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) було жорстко затримано заслуженого тренера Росії Олександра Ільїна.

Про це Симонова написала на своїй сторінці в Instagram.

Віталіна зазначила, що 63-річного фахівця було жорстко затримано за відмову надіти маску в аеропорту. Спортсменка також прикріпила відео інциденту.

"В аеропорту Пулково затримали заслуженого тренера Росії за те, що він відмовився одягати маску. Так би злочинців затримували! Мене теж хотіли заламати. Прошу максимально поширити!" — написала Симонова, яка під час затримання вилаяла співробітників поліції.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика.

"Ви що робите-то, виродки? Ви що творите, довбо**би? Заслужений тренер Росії, бл"ть, відпустіть його", — кричала Симонова на відео.

"Не треба мені згортати руки, я сам спокійно піду", — сказав Ільїн під час затримання.

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