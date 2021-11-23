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Сборная Украины победила Россию на престижном волейбольном турнире (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Юношеская сборная Украины по волейболу Новость обновлена 23 ноября 2021, 14:25
Юношеская сборная Украины по волейболу

Наша команда удачно стартовала в Армении.

В понедельник, 22 ноября, сборная Украины U-18 в стартовом матче обыграла одногодок из России на чемпионате Восточно-Европейской волейбольной ассоциации (EEVZA), который проходит в Ереване (Армения).

Об этом сообщает федерация волейбола Украины на своем официальном сайте.

В заключительном поединке первого игрового дня украинцы добыли непростую победу над одним из фаворитов турнира. В четырех сетах победителя выявить не удалось, и после ничьей судьба игры решалась на тай-брейке. При счете 12:14 в пользу команды РФ украинцы проявили незавидное хладнокровие и не только отыграли два матчбола, но и выиграли тай-брейк со счетом 17:15, а вместе с ним и поединок 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 17:15).  

Полное видео матча Украина — Россия доступно на YouTube-канале FeedConstruct.

Добавим, что во второй соревновательный день украинцы обыграли команду Эстонии со счетом 3:0 (25:22, 25:12, 25:20). Таким образом, украинцы возглавили турнирную таблицу. В среду, 24 ноября, "Желто-синие" сыграют с Арменией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что заслуженного тренера России жестко задержали сотрудники полиции за отказ надеть маску в аэропорту.

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