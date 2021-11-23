Збірна України перемогла Росію на престижному волейбольному турнірі (відео)
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Наша команда вдало стартувала у Вірменії.
У понеділок, 22 листопада, збірна України U-18 у стартовому матчі обіграла однолітків із Росії на чемпіонаті Східно-Європейської волейбольної асоціації (EEVZA), який проходить у Єревані (Вірменія).
Про це повідомляє федерація волейболу України на своєму офіційному сайті.
У завершальному поєдинку першого ігрового дня українці здобули непросту перемогу над одним із фаворитів турніру. У чотирьох сетах переможця виявити не вдалося, і після нічиєї доля гри вирішувалася на тай-брейку. За рахунку 12:14 на користь команди РФ українці проявили неабияку холоднокровність і не лише відіграли два матчболи, а й виграли тай-брейк з рахунком 17:15, а разом із ним і поєдинок 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 17:15).
Повне відео матчу Україна – Росія доступне на YouTube-каналі FeedConstruct.
Додамо, що у другий день змагання українці обіграли команду Естонії з рахунком 3:0 (25:22, 25:12, 25:20). Таким чином, українці очолили турнірну таблицю. У середу, 24 листопада, "Жовто-сині" зіграють з Вірменією.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що заслуженого тренера Росії жорстко затримали співробітники поліції за відмову вдягнути маску в аеропорту.
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