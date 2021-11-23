Ветеран украинского футбола высказался касательно возможного возвращения Ракицкого в сборную Украины

Защитника "Зенита" в сборной не ждут.

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в интервью FanDay высказался касательно возможного возвращения игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого в национальную команду.

"Ракицкому нужно менять чемпионат. Мы же все понимаем, почему Ярика не вызывают в сборную Украины. Он понимал, что если будет играть в "Зените", то дорога в национальную команду закрыта. При нынешней ситуации, которая творится в стране, когда Россия развернула войну против Украины на востоке, у человека должны быть какие-то моральные принципы, уважение к своей родине и народу", — заявил Федецкий.

Свой последний матч за сборную Украины Ракицкий провел еще в 2018 году, а после зимой 2019 стал защищать цвета "Зенита", с которым дважды становился чемпионом России.

Как ранее сообщал "Телеграф", сам Ярослав недавно высказался касательно своего возвращения в национальную команду. По мнению игрока, ранее его не вызывали в национальную команду из-за того, что президент УАФ Андрей Павелко и тренер Андрей Шевченко об этом договорились.