Ветеран українського футболу висловився щодо можливого повернення Ракицького до збірної України

На захисника "Зеніту" у збірній не чекають.

Колишній захисник збірної України Артем Федецький в інтерв’ю FanDay висловився щодо можливого повернення гравця "Зеніту" Ярослава Ракицького до національної команди.

"Ракицькому треба міняти чемпіонат. Ми ж усе розуміємо, чому Ярика не викликають до збірної України. Він розумів, що якщо гратиме у "Зеніті", то дорога до національної команди закрита. За нинішньої ситуації, яка твориться в країні, коли Росія розгорнула війну проти України на сході, людина має мати якісь моральні принципи, повагу до своєї батьківщини та народу", — заявив Федецький.

Свій останній матч за збірну України Ракицький провів ще у 2018 році, а після взимку 2019 року став захищати кольори "Зеніту", з яким двічі ставав чемпіоном Росії.

Як раніше повідомляв "Телеграф", сам Ярослав нещодавно висловився щодо свого повернення до національної команди. На думку гравця, раніше його не викликали до національної команди через те, що президент УАФ Андрій Павелко та тренер Андрій Шевченко про це домовилися.