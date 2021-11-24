Укр

Отцы Лопеса и Камбососа устроили драку перед боем сыновей (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Теофимо Лопес-старший Новость обновлена 24 ноября 2021, 11:30
Теофимо Лопес-старший

Вечер бокса обещает быть интересным.

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,235 кг) Теофимо Лопеса устроил потасовку с отцом Джорджа Камбососа-младшим.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале промоутерской компании Matchroom Boxing.

На кадрах видно, как Лопес-старший врывается на открытую тренировку соперника и начинает кричать в сторону боксера. За сына тут же вступился отец, в результате чего наставники бойцов сцепились. Серьезной драки удалось избежать, ведь отцов быстро разняли. Теофимо кричал, что его сын уложит Камбососа в первом раунде, а команда австралийца всячески отвечала провокатору.

Добавим, что такие выходки популярны в США для подогрева интереса к шоу. Увидим ли мы рубку на ринге узнаем уже 27 ноября, когда состоится бой Лопес — Камбосос. К слову, этот поединок в силу разных причин переносился не один раз. 

Напомним, в октябре 2020 года Лопес судейским решением победил украинца Василия Ломаченко. С того времени Теофимо не дрался.

Ранее отец Лопеса заявил, что судьи "украли" у его сына нокаут в бою с Ломаченко.

Теги:
#Бокс #Теофимо Лопес #Джордж Камбосос
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