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Батьки Лопеса та Камбососа влаштували бійку перед боєм синів (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Теофімо Лопес-старший Новина оновлена 24 листопада 2021, 11:30
Теофімо Лопес-старший

Вечір боксу обіцяє бути цікавим.

Теофімо Лопес-старший, батько та тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,235 кг) Теофімо Лопеса влаштував бійку з батьком Джорджа Камбососа-молодшого.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі промоутерської компанії Matchroom Boxing.

На кадрах видно, як Лопес-старший вривається на відкрите тренування суперника та починає кричати у бік боксера. За сина відразу заступився батько, внаслідок чого наставники бійців зчепилися. Серйозної бійки вдалося уникнути, адже батьків швидко розʼєднали. Теофімо кричав, що його син покладе Камбососа в першому раунді, а команда австралійця всіляко відповідала провокатору.

Додамо, що такі вибрики популярні у США для підігріву інтересу до шоу. Чи побачимо ми рубку на ринзі дізнаємося вже 27 листопада, коли відбудеться бій Лопес - Камбосос. До речі, цей поєдинок через різні причини переносився неодноразово.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Лопес суддівським рішенням переміг українця Василя Ломаченка. З того часу Теофімо не бився.

Раніше батько Лопеса заявив, що судді "вкрали" у його сина нокаут у бою з Ломаченком.

Теги:
#Бокс #Теофімо Лопес #Джордж Камбосос
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